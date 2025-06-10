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Игрок Манчестер Сити перейдет в Лион на правах аренды
В рамках сделки по Шерки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает L'Équipe, "Манчестер Сити" отправит одного из своих игроков в аренду в "Лион" в рамках соглашения о переходе Райана Шерки в английский клуб.
По информации источника, в понедельник клубы достигли договоренности о трансфере игрока сборной Франции на "Этихад". Ожидается, что Шерки подпишет пятилетний контракт с командой Пепа Гвардиолы после прохождения медосмотра.
L'Équipe также предоставляет дополнительные детали сделки. "Лион" получит 40,5 миллионов евро за трансфер и еще 2 миллиона в виде бонусов. Кроме этого, французский клуб сохранил за собой 15% от прибыли с будущей продажи Шерки. Английский клуб также обязался отправить одного из своих футболистов в аренду в "Лион" на следующий сезон. Впрочем, имя игрока пока что не раскрывается.
Добавим, что Райан Шерки провел 189 матчей за "Лион", отметившись 29 голами и 45 ассистами.
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