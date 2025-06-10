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Он работает с украинцем. Инсайдер назвал тренера, который заменит Постекоглу в Тоттенхэме

Англия

Известно, сколько заплатят "шпоры"

Он работает с украинцем. Инсайдер назвал тренера, который заменит Постекоглу в Тоттенхэме

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк возглавит "Тоттенхэм". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, "шпоры" достигли договоренности с 51-летним специалистом по условиям контракта и тренерскому штабу.

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Отмечается, что за уход Франка клуб, в котором выступает украинец Егор Ярмолюк, получит компенсацию в размере около 10 млн фунтов стерлингов.

Напомним, последние два года "Тоттенхэм" тренировал Анге Постекоглу.

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