Он работает с украинцем. Инсайдер назвал тренера, который заменит Постекоглу в Тоттенхэме

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк возглавит "Тоттенхэм". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, "шпоры" достигли договоренности с 51-летним специалистом по условиям контракта и тренерскому штабу.

Отмечается, что за уход Франка клуб, в котором выступает украинец Егор Ярмолюк, получит компенсацию в размере около 10 млн фунтов стерлингов.

Напомним, последние два года "Тоттенхэм" тренировал Анге Постекоглу.

