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Он работает с украинцем. Инсайдер назвал тренера, который заменит Постекоглу в Тоттенхэме
Известно, сколько заплатят "шпоры"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк возглавит "Тоттенхэм". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, "шпоры" достигли договоренности с 51-летним специалистом по условиям контракта и тренерскому штабу.
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Отмечается, что за уход Франка клуб, в котором выступает украинец Егор Ярмолюк, получит компенсацию в размере около 10 млн фунтов стерлингов.
Напомним, последние два года "Тоттенхэм" тренировал Анге Постекоглу.
????⚪️ Thomas Frank will become new Spurs head coach, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025
Agreement done with the manager on contract terms and staff, Brentford set to release Frank for fee in the region of £10m.
He’s the replacement for Ange
Postecoglou. pic.twitter.com/1vZAJ3bbN6
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