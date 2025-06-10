Манчестер Сити представил специальную форму на Клубный чемпионат мира. ФОТО

"Манчестер Сити" представил специальную форму на Клубный чемпионат мира.

Полевые игроки будут в белой футболке с чёрно-красной диагональной полосой, вратарь – в оранжевой форме с чёрно-жёлтым поясом.

"Свежая белая основа контрастирует с чёрно-красной диагональной полосой, которая полюбилась болельщикам "Манчестер Сити" по всему миру ещё с выездных комплектов 1970-х годов, которые носили такие игроки, как Колин Белл.

Также была выпущена специальная форма для вратаря в неоновом солнечном цвете, с чёрно-жёлтым поясом и логотипом "Познань" по всей поверхности", - написал клуб.