Манчестер Сити представил специальную форму на Клубный чемпионат мира. ФОТО

"Манчестер Сити" представил специальную форму на Клубный чемпионат мира.

Полевые игроки будут в белой футболке с чёрно-красной диагональной полосой, вратарь – в оранжевой форме с чёрно-жёлтым поясом.

"Горожане" показали фото и видео формы.

SUPER CITY ????



Play the beautiful game with our @pumafootball x KidSuper kit!



Out now ???? pic.twitter.com/jctd2KlbOz