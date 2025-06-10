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Манчестер Сити представил специальную форму на Клубный чемпионат мира. ФОТО
Красивая
Фото - Man City
"Манчестер Сити" представил специальную форму на Клубный чемпионат мира.
Полевые игроки будут в белой футболке с чёрно-красной диагональной полосой, вратарь – в оранжевой форме с чёрно-жёлтым поясом.
"Свежая белая основа контрастирует с чёрно-красной диагональной полосой, которая полюбилась болельщикам "Манчестер Сити" по всему миру ещё с выездных комплектов 1970-х годов, которые носили такие игроки, как Колин Белл.
Также была выпущена специальная форма для вратаря в неоновом солнечном цвете, с чёрно-жёлтым поясом и логотипом "Познань" по всей поверхности", - написал клуб.
"Горожане" показали фото и видео формы.
On set ???? pic.twitter.com/s8sZXelQ9n— Manchester City (@ManCity) June 10, 2025
SUPER CITY ????— Manchester City (@ManCity) June 10, 2025
Play the beautiful game with our @pumafootball x KidSuper kit!
Out now ???? pic.twitter.com/jctd2KlbOz
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Напомним, что "Манчестер Сити" на клубном чемпионате мира в группе сыграет с "Ювентусом", "Аль-Аином" и "Видадом". Матчи для команды Гвардиолы начнутся с 18 июня.
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