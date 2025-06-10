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Два топ-клуба АПЛ рассматривают возможность подписания капитана Барселоны

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Лидер команды может переехать в Англию

Два топ-клуба АПЛ рассматривают возможность подписания капитана Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Два топ-клуба Английской Премьер-лиги рассматривают возможность подписания капитана "Барселоны".

Согласно информации от источников издания TEAMtalk, в услугах Марка-Андре тер Штегена сейчас заинтересованы "Челси" и "Манчестер Юнайтед", которые активно ищут нового голкипера. Немецкий вратарь больше не входит в планы наставника «сине-гранатовых» Ханси Флика, поэтому он может покинуть "Камп Ноу" уже этим летом.

Ранее стало известно, что "синие" начали переговоры с "Миланом" по Майку Меньяну.

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Напомним, что из-за тяжелой травмы 33-летний Марк-Андре тер Штеген пропустил большую часть сезона 2024/25, поэтому он провел лишь 9 игр а "Барселону" во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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