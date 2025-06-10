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Нападающий Ливерпуля открыт к переезду в Саудовскую Аравию

Англия

Может сменить клуб

Нападающий Ливерпуля открыт к переезду в Саудовскую Аравию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После того как "Аль-Хиляль" уступил чемпионство Саудовской Про Лиги "Аль-Иттихаду", клуб из Эр-Рияда готовит трансферную кампанию этим летом. Ожидается, что они снимутся с гонки за нападающего "Наполи" Виктора Осимгена, отказавшегося от выгодного предложения с зарплатой 40 миллионов евро в год, и переключатся на другие цели.

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Как сообщает журналист Санти Ауна, "Аль-Хиляль" установил контакт с представителями форварда "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса. В то же время клуб еще не сделал официального предложения "красным", которые три года назад подписали Нуньеса из "Бенфики" за 85 миллионов евро, однако нападающий так и не оправдал вложенные средства.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Нуньес провел 47 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

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Ливерпуль Аль-Хиляль (Эр-Рияд) Дарвин Нуньес
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Источник:
Santi Aouna
Опубликовал: Алексей Полищук
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