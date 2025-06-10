Sky Sports рассказал о ситуации со звёздным вингером "Манчестер Юнайтед".

По словам журналиста Марака Макадама, есть ощущение, что Санчо уйдёт из "Манчестер Юнайтед". На игрока претендует дортмундская "Боруссия", за которую футболист выступал перед переходом в английский клуб.

""Боруссия Дортмунд" попросила держать их в курсе относительно Джейдона Санчо. Он очень успешно выступал за "Дортмунд" до перехода в "Манчестер Юнайтед", а также был в аренде, где дошел до финала Лиги чемпионов. У нас есть ощущение, что его дни на "Олд Траффорд" подходят к концу", - сказал журналист.

Напомним, что в сезоне 2024/25 Санчо играл на правах аренды в "Челси". На его счету 42 сыгранных матча, в которых забито 5 голов и отдано 10 голевых передач.

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TransferMarkt оценивает футболиста в 28 млн евро.