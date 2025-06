"Манчестер Сити" официально объявил о назначении экс-тренера "Ливерпуля".

На сайте "горожан" сообщается о том, что Пеп Линдерс, бывший ассистент Юргена Клоппа в мерсисайдском клубе, стал помощником Пепа Гвардиолы. Вместе с ним к клубу присоединился Джеймс Френч на должность тренера по стандартным положениям, который тоже имел опыт работы в "Ливерпуле". Оба специалиста будут работать с "Манчестер Сити" на КЧМ-2025.

We're delighted to confirm two key appointments to @PepTeam's first team coaching set-up.



Pepijn Lijnders has been appointed as assistant coach while James French joins as set-piece coach.