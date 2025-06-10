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Манчестер Сити официально объявил о назначении экс-тренера Ливерпуля

Англия

Он будет помогать Гвардиоле

Манчестер Сити официально объявил о назначении экс-тренера Ливерпуля

Фото - Manchester City FC

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"Манчестер Сити" официально объявил о назначении экс-тренера "Ливерпуля".

На сайте "горожан" сообщается о том, что Пеп Линдерс, бывший ассистент Юргена Клоппа в мерсисайдском клубе, стал помощником Пепа Гвардиолы. Вместе с ним к клубу присоединился Джеймс Френч на должность тренера по стандартным положениям, который тоже имел опыт работы в "Ливерпуле". Оба специалиста будут работать с "Манчестер Сити" на КЧМ-2025.

Напомним, что Пеп Линдерс работал ассистентом Юргена Клоппа в "Ливерпуле" в период с 2015 по 2024 год. После того, как 57-летний немец покинул "Энфилд" летом 2024 года, Линдерс возглавил "РБ Зальцбург", проведя 6 месяцев в клубе.

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Также отметим, что Джеймс Френч отдал "Ливерпулю" почти 13 лет, работая в клубе с июля 2012 года.

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Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
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