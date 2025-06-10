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Экс-вратарь Арсенала будет играть под руководством Паулу Фонсеки в Лионе

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Клубы договорились о трансфере опытного голкипера

Экс-вратарь Арсенала будет играть под руководством Паулу Фонсеки в Лионе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший вратарь лондонского "Арсенала" будет играть под руководством Паулу Фонсеки в "Лионе".

Как сообщил журналист Бен Джейкобс для издания GiveMeSport, руководство "ткачей" договорилось с "Ноттингемом" о трансфере 30-летнего Мэтта Тернера за 8 миллионов евро. Первый номер сборной США станет потенциальной заменой Лукасу Перри, который может покинуть французский клуб уже в ближайшее время.

На счету Тернера 27 "сухих" матчей в 51 поединке за национальную команду США. Теперь он присоединится к "Лиону", где будет играть вместе с Таннером Тесманом, своим партнером по сборной.

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Напомним, что сезон 2024/25 Мэтт Тернер провел в аренде за "Кристал Пэлас", и помог "орлам" выиграть Кубок Англии — первый первый трофей за 119-летнюю историю клуба из Лондона.

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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Андрей Журба
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