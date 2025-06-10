"Челси" определился с крайним сроком достижения соглашения с вратарём "Милана".

По информации Sky Sports, английский клуб дал время для раздумий вратарю "Милана" Майку Меньяну и его агентам до вечера 10 июня. В противном случае, интерес к нему пропадёт.

""Челси" утратит интерес к вратарю "Милана" Майку Маньяну, если сделка не будет согласована до сегодняшнего вечера", - сообщил источник.

В этом сезоне Майк Меньян сыграл за "Милан" в 53-х матчах. Он пропустил 59 голов и ещё в 15-ти матчах отстоял всухую.

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