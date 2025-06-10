  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сделка сорвалась. Челси отказался от идеи с подписанием лидера Милана

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сделка сорвалась. Челси отказался от идеи с подписанием лидера Милана

Англия

Об этом сообщил авторитетный инсайдер

Сделка сорвалась. Челси отказался от идеи с подписанием лидера Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" отказался от идеи с подписанием ключевого игрока "Милана".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо эксклюзивно сообщил, что руководство "синих" отказывается платить сумму, которую "россонери" запросили за трансфер Майка Меньяна, поэтому переговоры между клубами на стадии срыва.

Отмечается, что "Челси" будет полагаться в будущем на трех голкиперов основной команды: Джордже Петровича, Роберта Санчеса и Филиппа Йоргенсена. Также "синие" верят в прогресс талантливого Майка Пендерса.

Ранее появлялась информация о том, что "Милан" требовал от "Челси" 30 миллионов евро за трансфер Майка Меньяна, тогда как "синие" были готовы предложить лишь 10 миллионов евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2024/25 Майк Меньян провел 15 "сухих" матчей в 53 поединках за "Милан" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Ряд английских клубов заинтересованы в талантливом французском форварде
yellow-arrow
Челси определился с крайним сроком достижения соглашения с вратарём Милана
yellow-arrow
Переход звезды Айнтрахта в Челси под угрозой срыва 
Челси (Лондон) Милан Майк Меньян
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости