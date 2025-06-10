Сделка сорвалась. Челси отказался от идеи с подписанием лидера Милана

Лондонский "Челси" отказался от идеи с подписанием ключевого игрока "Милана".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо эксклюзивно сообщил, что руководство "синих" отказывается платить сумму, которую "россонери" запросили за трансфер Майка Меньяна, поэтому переговоры между клубами на стадии срыва.

Отмечается, что "Челси" будет полагаться в будущем на трех голкиперов основной команды: Джордже Петровича, Роберта Санчеса и Филиппа Йоргенсена. Также "синие" верят в прогресс талантливого Майка Пендерса.

Ранее появлялась информация о том, что "Милан" требовал от "Челси" 30 миллионов евро за трансфер Майка Меньяна, тогда как "синие" были готовы предложить лишь 10 миллионов евро.

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В сезоне 2024/25 Майк Меньян провел 15 "сухих" матчей в 53 поединках за "Милан" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.