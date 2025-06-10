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Ряд английских клубов заинтересованы в талантливом французском форварде
Но его также хочет и гранд Лиги 1
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации журналиста Саши Тавольери, "Сандерленд", "Бернли" и "Брентфорд" проявляют интерес к нападающему "Нанта" Маттису Аблину.
Однако известно, что "Марсель" уже сделал конкретное предложение, надеясь опередить конкурентов. В клубе вдохновляются желанием игрока перейти на "Велодром" и надеются, что именно энтузиазм Аблина поможет им сохранить преимущество, даже несмотря на нежелание удовлетворить требования "Нанта" в размере 20 миллионов евро.
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Эта нерешительность может открыть путь для клубов из АПЛ. Агенты Аблина активно ищут варианты для своего клиента в Англии. В то же время владелец "Нанта" Вальдемар Кита надеется разжечь борьбу за талантливого французского нападающего.
Добавим, что в сезоне 2024/25 форвард провел 36 матчей за "Нант" во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 2 ассиста.
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