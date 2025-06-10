Авторитетный журналист рассказал о том, попытается ли Реал перехватить трансферную цель Арсенала

Авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн опроверг слухи о том, что "Реал Мадрид" якобы хочет перехватить трансфер Мартина Субименди из "Реал Сосьедада" в "Арсенал".

"Вокруг будущего Мартина Субименди было много разговоров, однако в "Арсенале" считают трансфер полузащитника сборной Испании завершенным и подписанным. "Реал Сосьедад" настаивал на том, чтобы соглашение было официально оформлено в июле – по бухгалтерским причинам. Ожидается, что Субименди присоединится к "Арсеналу" в начале предсезонной подготовки.

Источники в "Реал Мадрид" подтверждают заинтересованность клуба в Субименди, однако "сливочные" не пытались подписать его и не работали над этим трансфером", – сообщил Орнштейн.