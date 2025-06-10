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Агент Кюйта рассказал, собирается ли игрок в данный момент работать в Ливерпуле
Сказал, как есть
Берсхот
Агент Дирка Кюйта рассказал, собирается ли игрок в данный момент работать в клубе.
Роб Янсен заявил, что бывший клуб футболиста не станет для нидерландца новым вызовом.
"Ассистентом тренера в "Ливерпуле" будет кто-то другой. Для Дирка это было бы здорово. Ему нравилось бывать в клубе. Есть конечно ассистент серьезного уровня". – сообщил агент.
Напомним, что на днях один из ассистентов тренера "Ливерпуля" Джон Хейтинга ушёл из клуба. Он стал главным тренером "Аякса".
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Дирк Кюйт выступал в "Ливерпуле" с 2006 – 2012 год. Сейчас нидерландский экс-футболист тренирует бельгийский "Берсхот".
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