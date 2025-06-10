Челси и Арсенал следят за ситуацией с полузащитником Манчестер Юнайтед

Будущее аргентинского полузащитника Алехандро Гарначо в "Манчестер Юнайтед" стало неопределенным после разногласий с главным тренером Рубеном Аморимом.

Однако, как сообщает FourFourTwo, сам игрок уже имеет представление о своих дальнейших шагах: если он покинет "Олд Траффорд", то склоняется к тому, чтобы остаться в Англии.

Эта ситуация привлекла внимание двух футбольных гигантов Лондона – "Челси" и "Арсенала". На данный момент ни один из клубов не делал официальных запросов в "Манчестер Юнайтед".