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Челси и Арсенал следят за ситуацией с полузащитником Манчестер Юнайтед
Будущее Гарначо под вопросом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее аргентинского полузащитника Алехандро Гарначо в "Манчестер Юнайтед" стало неопределенным после разногласий с главным тренером Рубеном Аморимом.
Однако, как сообщает FourFourTwo, сам игрок уже имеет представление о своих дальнейших шагах: если он покинет "Олд Траффорд", то склоняется к тому, чтобы остаться в Англии.
Эта ситуация привлекла внимание двух футбольных гигантов Лондона – "Челси" и "Арсенала". На данный момент ни один из клубов не делал официальных запросов в "Манчестер Юнайтед".
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