"Ньюкасл" заинтересовался вратарём вышедшей в АПЛ команды.

"Сороки" ведут переговоры с "Бёрнли" по голкиперу Джеймсу Траффорду. "Ньюкасл" надеется, что вратарь составит конкуренцию Нику Поупу за место в стартовом составе.

Новичок АПЛ оценивает футболиста в 30 млн фунтов. "Ньюкаслу" нужно соблюдать правила финансового фейр-плея и сейчас между клубами идут переговоры о компенсации.

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В сезоне 2024/25 Траффорд сыграл в 45-ти матчах Чемпионшипа. Он пропустил 16 голов и в 29-ти матчах отстоял всухую.

TransferMarkt оценивает английского вратаря в 22 млн евро.