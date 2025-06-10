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Ньюкасл заинтересовался вратарём вышедшей в АПЛ команды
Но получится ли?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" заинтересовался вратарём вышедшей в АПЛ команды.
"Сороки" ведут переговоры с "Бёрнли" по голкиперу Джеймсу Траффорду. "Ньюкасл" надеется, что вратарь составит конкуренцию Нику Поупу за место в стартовом составе.
Новичок АПЛ оценивает футболиста в 30 млн фунтов. "Ньюкаслу" нужно соблюдать правила финансового фейр-плея и сейчас между клубами идут переговоры о компенсации.
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В сезоне 2024/25 Траффорд сыграл в 45-ти матчах Чемпионшипа. Он пропустил 16 голов и в 29-ти матчах отстоял всухую.
TransferMarkt оценивает английского вратаря в 22 млн евро.
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