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Ноттингем Форест обратился в УЕФА по поводу участия Кристал Пэлас в Лиге Европы

Англия

Судьба Кристал Пэлас в Лиге Европы под вопросом

Ноттингем Форест обратился в УЕФА по поводу участия Кристал Пэлас в Лиге Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ноттингем Форест" обратился в УЕФА с просьбой прояснить ситуацию вокруг участия "Кристал Пэлас" в Лиге Европы в следующем сезоне, выразив обеспокоенность возможным нарушением правил собственности несколькими клубами.

43% акций "Кристал Пэлас" принадлежат Джону Текстору, который также является мажоритарным владельцем французского "Лиона". Оба клуба квалифицировались для участия в Лиге Европы сезона 2025/2026.

Правила УЕФА четко устанавливают: ни одно физическое или юридическое лицо не может иметь контрольное влияние более чем на один клуб, участвующий в европейских клубных соревнованиях, для того чтобы предотвратить сговор между клубами и обеспечить справедливую конкуренцию.

Ранее "Кристал Пэлас" пытался уладить эту ситуацию путем передачи долей Текстора в "слепой траст", но УЕФА отклонил это предложение из-за несоблюдения установленных сроков для регистрации подобных изменений.

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УЕФА Ноттингем Форест Кристал Пэлас
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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