Ноттингем Форест обратился в УЕФА по поводу участия Кристал Пэлас в Лиге Европы

"Ноттингем Форест" обратился в УЕФА с просьбой прояснить ситуацию вокруг участия "Кристал Пэлас" в Лиге Европы в следующем сезоне, выразив обеспокоенность возможным нарушением правил собственности несколькими клубами.

43% акций "Кристал Пэлас" принадлежат Джону Текстору, который также является мажоритарным владельцем французского "Лиона". Оба клуба квалифицировались для участия в Лиге Европы сезона 2025/2026.

Правила УЕФА четко устанавливают: ни одно физическое или юридическое лицо не может иметь контрольное влияние более чем на один клуб, участвующий в европейских клубных соревнованиях, для того чтобы предотвратить сговор между клубами и обеспечить справедливую конкуренцию.

Ранее "Кристал Пэлас" пытался уладить эту ситуацию путем передачи долей Текстора в "слепой траст", но УЕФА отклонил это предложение из-за несоблюдения установленных сроков для регистрации подобных изменений.