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Итальянский гранд обратился к Челси по поводу трансфера центрбека
Этот футболист готов покинуть Лондон в ближайшее время
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский гранд обратился к "Челси" по поводу трансфера центрбека.
Как сообщил журналист Мирко Ди Натале, представители "бьянконери" обратились к "Челси" насчет возможного трансфера Акселя Дисаси. В последнее время "Ювентус" сделал запрос информации о 27-летнем французском центральном защитнике, который может сыграть справа в обороне. Ожидается, что летом пути "Челси" и Дисаси окончательно разойдутся.
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В сезоне 2024/25 Аксель Дисаси провел 15 матчей за "Челси" во всех турнирах, прежде чем присоединиться на правах аренды к "Астон Вилле" зимой этого года. За команду Унаи Эмери француз отыграл 12 поединков.
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