  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Итальянский гранд обратился к Челси по поводу трансфера центрбека

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Итальянский гранд обратился к Челси по поводу трансфера центрбека

Англия

Этот футболист готов покинуть Лондон в ближайшее время

Итальянский гранд обратился к Челси по поводу трансфера центрбека

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский гранд обратился к "Челси" по поводу трансфера центрбека.

Как сообщил журналист Мирко Ди Натале, представители "бьянконери" обратились к "Челси" насчет возможного трансфера Акселя Дисаси. В последнее время "Ювентус" сделал запрос информации о 27-летнем французском центральном защитнике, который может сыграть справа в обороне. Ожидается, что летом пути "Челси" и Дисаси окончательно разойдутся.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2024/25 Аксель Дисаси провел 15 матчей за "Челси" во всех турнирах, прежде чем присоединиться на правах аренды к "Астон Вилле" зимой этого года. За команду Унаи Эмери француз отыграл 12 поединков.

Читайте такжеЧелси планирует продать этим летом 13 футболистов
По теме
yellow-arrow
Сыграют дважды. Ливерпуль назвал последнего соперника в предсезонных матчах
yellow-arrow
Манчестер Сити официально объявил о подписании голкипера Челси
yellow-arrow
Челси отправил очередное предложение Боруссии Д по талантливому нападающему
Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Аксель Дисаси
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mirko Di Natale
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости