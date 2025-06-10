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Форвардом Челси интересуются несколько клубов Бундеслиги

Англия

Броя снова может сменить клуб

Форвардом Челси интересуются несколько клубов Бундеслиги

DeadlineDayLive

Новина українською

Нападающий лондонского "Челси" Армандо Броя, который имеет контракт с "синими" до 2028 года, может присоединиться к одному из клубов Бундеслиги уже этим летом.

Как пишет Флориан Плеттенберг, несколько немецких команд проявили интерес к албанскому нападающему. Среди тех, кто особенно пристально следит за ситуацией вокруг футболиста, – "РБ Лейпциг" и "Вольфсбург".

Броя в прошлом сезоне выступал за "Эвертон" на правах аренды, где сыграл 13 матчей - 469 минут.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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