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Форвардом Челси интересуются несколько клубов Бундеслиги
Броя снова может сменить клуб
DeadlineDayLive
Нападающий лондонского "Челси" Армандо Броя, который имеет контракт с "синими" до 2028 года, может присоединиться к одному из клубов Бундеслиги уже этим летом.
Как пишет Флориан Плеттенберг, несколько немецких команд проявили интерес к албанскому нападающему. Среди тех, кто особенно пристально следит за ситуацией вокруг футболиста, – "РБ Лейпциг" и "Вольфсбург".
Броя в прошлом сезоне выступал за "Эвертон" на правах аренды, где сыграл 13 матчей - 469 минут.
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