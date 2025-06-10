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Челси отправил очередное предложение Боруссии Д по талантливому нападающему
Англичане продолжают настаивать на его трансфере
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" отправил очередное предложение дортмундской "Боруссии" по талантливому нападающему.
Как сообщил журналист Фабрис Хоукинс, руководство "синих" сделало новое предложение "шмелям" относительно возможного трансфера 20-летнего Джейми Гиттенса, которое составляет 50 миллионов евро.
Отмечается, что между лондонским клубом и англичанином согласованы условия личного контракта, который будет рассчитан на 7 лет, то есть до конца июня 2032 года.
"Челси" пытается договориться о трансфере Джейми Гиттенса до начала КЧМ-2025, чтобы он мог принять в нем участие.
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В сезоне 2024/25 Джейми Гиттенс забил 12 голов и отдал 5 ассистов в 48 матчах за "Боруссию Д" во всех турнирах. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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