"Манчестер Сити" официально объявил о подписании голкипера "Челси".

На сайте "горожан" сообщается о том, что 33-летний Маркус Беттинелли присоединился к команде Пепа Гвардиолы, которую недавно покинул опытный Скотт Карсон. Вместе с Эдерсоном и Штефаном Ортегой английский вратарь станет частью конкурентного коллектива голкиперов "небесно-голубых", заменив в этой роли Карсона.

Отмечается, что английский вратарь согласовал контракт сроком на один год, однако условия его перехода на данный момент не разглашаются. Беттинелли сможет принять участие в клубном чемпионате мира.

