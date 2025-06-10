  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити официально объявил о подписании голкипера Челси

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити официально объявил о подписании голкипера Челси

Англия

Опытный вратарь сменил клубную прописку

Манчестер Сити официально объявил о подписании голкипера Челси

Фото - Manchester City FC

Новина українською

"Манчестер Сити" официально объявил о подписании голкипера "Челси".

На сайте "горожан" сообщается о том, что 33-летний Маркус Беттинелли присоединился к команде Пепа Гвардиолы, которую недавно покинул опытный Скотт Карсон. Вместе с Эдерсоном и Штефаном Ортегой английский вратарь станет частью конкурентного коллектива голкиперов "небесно-голубых", заменив в этой роли Карсона.

Отмечается, что английский вратарь согласовал контракт сроком на один год, однако условия его перехода на данный момент не разглашаются. Беттинелли сможет принять участие в клубном чемпионате мира.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Маркус Беттинелли присоединился к "Челси" на правах свободного агента летом 2021 года. За это время он провел лишь один матч в составе "синих" во всех официальных турнирах.

По теме
yellow-arrow
Сыграют дважды. Ливерпуль назвал последнего соперника в предсезонных матчах
yellow-arrow
Челси отправил очередное предложение Боруссии Д по талантливому нападающему
yellow-arrow
Все дело в цене. Переговоры ПСЖ и Борнмута по Забарному застопорились
Маркус Беттинелли Челси (Лондон) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости