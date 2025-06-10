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Манчестер Сити официально объявил о подписании голкипера Челси
Опытный вратарь сменил клубную прописку
Фото - Manchester City FC
"Манчестер Сити" официально объявил о подписании голкипера "Челси".
На сайте "горожан" сообщается о том, что 33-летний Маркус Беттинелли присоединился к команде Пепа Гвардиолы, которую недавно покинул опытный Скотт Карсон. Вместе с Эдерсоном и Штефаном Ортегой английский вратарь станет частью конкурентного коллектива голкиперов "небесно-голубых", заменив в этой роли Карсона.
Отмечается, что английский вратарь согласовал контракт сроком на один год, однако условия его перехода на данный момент не разглашаются. Беттинелли сможет принять участие в клубном чемпионате мира.
We're delighted to announce the signing of Marcus Bettinelli from Chelsea ✍️????— Manchester City (@ManCity) June 10, 2025
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Маркус Беттинелли присоединился к "Челси" на правах свободного агента летом 2021 года. За это время он провел лишь один матч в составе "синих" во всех официальных турнирах.
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