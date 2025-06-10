Сыграют дважды. Ливерпуль назвал последнего соперника в предсезонных матчах

"Ливерпуль" назвал последнего соперника в предсезонных матчах.

В понедельник 4 августа английский клуб на "Энфилде" примет "Атлетик". Матчи состоятся в 19:00 и 22:00 по киевскому времени.

Команды встречались в контрольных матчах в 2017 и 2021 годах, а последняя официальная встреча состоялась в Кубке Ярмарок в 1968 году.

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Первый контрольный матч "Ливерпуль" проведёт 13 июля против "Престона Норт Энд" в Дипдейле. Затем команда отправится в турне по Азии, в котором проведёт два матча:

26 июля – против "Милана" в Гонконге;

30 июля – против "Йокогама Ф. Маринос" в Японии.

Напомним, что "Ливерпуль" по итогам сезона 2024/25 стал чемпионом Англии.