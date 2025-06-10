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Готов показать себя. Новичок Боруссии Д может уехать из молодёжной сборной Англии

Англия

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Готов показать себя. Новичок Боруссии Д может уехать из молодёжной сборной Англии

Фото - BVB

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Новичок "Боруссии Д" может уехать из молодёжной сборной Англии.

По информации журналиста Sky Роба Дорсетта, Джоб Беллингем хочет сыграть на Клубном чемпионате мира за "Боруссию Д". Этот турнир для него приоритетнее молодёжного Евро 2025.

"Ожидается, что Джоб Беллингем покинет сборную Англии до 21 года для участия в Евро в конце этого месяца, чтобы сыграть на клубном чемпионате мира за свой новый клуб "Боруссия Дортмунд"", - заявил журналист.

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Напомним, что "Боруссия Д" сегодня объявила о трансфере Джоба Беллингема из "Сандерленда".

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Боруссия (Дортмунд) Англия U-21 Джоб Беллингем
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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