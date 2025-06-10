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Готов показать себя. Новичок Боруссии Д может уехать из молодёжной сборной Англии
Интересное решение
Фото - BVB
Новичок "Боруссии Д" может уехать из молодёжной сборной Англии.
По информации журналиста Sky Роба Дорсетта, Джоб Беллингем хочет сыграть на Клубном чемпионате мира за "Боруссию Д". Этот турнир для него приоритетнее молодёжного Евро 2025.
"Ожидается, что Джоб Беллингем покинет сборную Англии до 21 года для участия в Евро в конце этого месяца, чтобы сыграть на клубном чемпионате мира за свой новый клуб "Боруссия Дортмунд"", - заявил журналист.
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Напомним, что "Боруссия Д" сегодня объявила о трансфере Джоба Беллингема из "Сандерленда".
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