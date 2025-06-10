Манчестер Юнайтед установил цену в 70 миллионов фунтов стерлингов на трансфер своего полузащитника

"Манчестер Юнайтед" установил цену в 70 миллионов фунтов стерлингов на трансфер своего 20-летнего полузащитника Алехандро Гарначо. Об этом сообщает издание Independent.

Среди потенциальных претендентов на молодого аргентинца называют конкурентов "Юнайтед" по Премьер-лиге – "Астон Виллу", "Арсенал" и "Челси".

В прошлом сезоне Гарначо сыграл 58 матчей во всех турнирах за "Юнайтед", забив 11 голов и сделав 10 результативных передач.