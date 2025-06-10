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Челси продолжает давить на Боруссию по поводу трансфера талантливого вингера: отклонено 50 млн евро, немецкий гранд требует 65 млн

Англия

Синие настаивают на заключении соглашения

Челси продолжает давить на Боруссию по поводу трансфера талантливого вингера: отклонено 50 млн евро, немецкий гранд требует 65 млн

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" продолжает активно работать над приобретением игрока дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенса, несмотря на то, что его второе предложение в размере 50 миллионов евро было отклонено. Об этом пишет Флориан Плеттенберг.

Сейчас "Боруссия" требует за молодого игрока 65 миллионов евро, включая бонусы. Переговоры между клубами продолжаются.

Лондонский клуб стремится как можно быстрее завершить сделку, чтобы Гиттенс мог быть доступен для участия в Клубном чемпионате мира. Однако для этого необходимо, чтобы игрок уже прошел медицинское обследование.

По информации источника, ситуация осложняется. Запланированная встреча со спортивным директором "Боруссии Д" Себастьяном Келем была отменена. Сам Гиттенс сегодня, 10 июня, был в штаб-квартире клуба перед тренировкой, но во время сессии лишь немного побегал.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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