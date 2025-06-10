Челси не оставляет попыток подписать вингера Боруссии Д, которая отклоняет все предложения команды. Переговоры продолжатся

"Челси" продолжает настаивать на трансфере игрока дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенса. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, немецкий клуб пока отклоняет предложения лондонцев, однако переговоры между клубами будут продолжаться даже после завершения трансферного окна для Клубного чемпионата мира.

"Челси" очень заинтересован в подписании Гиттенса, и сам игрок выразил желание перейти в английский клуб, согласовав условия контракта до июня 2032 года.