  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси не оставляет попыток подписать вингера Боруссии Д, которая отклоняет все предложения команды. Переговоры продолжатся

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси не оставляет попыток подписать вингера Боруссии Д, которая отклоняет все предложения команды. Переговоры продолжатся

Англия
Обновлено

Продолжаются переговоры

Челси не оставляет попыток подписать вингера Боруссии Д, которая отклоняет все предложения команды. Переговоры продолжатся

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" продолжает настаивать на трансфере игрока дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенса. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, немецкий клуб пока отклоняет предложения лондонцев, однако переговоры между клубами будут продолжаться даже после завершения трансферного окна для Клубного чемпионата мира.

"Челси" очень заинтересован в подписании Гиттенса, и сам игрок выразил желание перейти в английский клуб, согласовав условия контракта до июня 2032 года.

Читайте такжеЧелси продолжает давить на Боруссию по поводу трансфера талантливого вингера: отклонено 50 млн евро, немецкий гранд требует 65 млн
По теме
yellow-arrow
Абрамович заявил, что завязал с футболом после потери 2 млрд фунтов на Челси
yellow-arrow
Манчестер Сити объявил о подписании звездного вингера из Лиона
yellow-arrow
Челси продолжает давить на Боруссию по поводу трансфера талантливого вингера: отклонено 50 млн евро, немецкий гранд требует 65 млн
Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Джейми Байно-Гиттенс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости