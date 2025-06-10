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Манчестер Сити объявил о подписании звездного вингера из Лиона
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" объявил о завершении трансфера правого вингера Райана Шерки из французского "Лиона".
21-летний футболист подписал пятилетний контракт - до лета 2030 года.
"Это моя мечта. Честно говоря, присоединиться к такому клубу, как "Манчестер Сити", и иметь возможность сделать следующий шаг в своей карьере здесь - это что-то очень и очень особенное", - сказал Шерки.
Шерки, воспитанник академии "Лиона", провел за родной клуб 185 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 45 ассистов.
We're delighted to announce the signing of Rayan Cherki ✍️????— Manchester City (@ManCity) June 10, 2025
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