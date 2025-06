Манчестер Сити объявил о подписании звездного вингера из Лиона

"Манчестер Сити" объявил о завершении трансфера правого вингера Райана Шерки из французского "Лиона".

21-летний футболист подписал пятилетний контракт - до лета 2030 года.

Шерки, воспитанник академии "Лиона", провел за родной клуб 185 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 45 ассистов.

