Манчестер Сити объявил о подписании звездного вингера из Лиона

"Манчестер Сити" объявил о завершении трансфера правого вингера Райана Шерки из французского "Лиона".

21-летний футболист подписал пятилетний контракт - до лета 2030 года.

"Это моя мечта. Честно говоря, присоединиться к такому клубу, как "Манчестер Сити", и иметь возможность сделать следующий шаг в своей карьере здесь - это что-то очень и очень особенное", - сказал Шерки.