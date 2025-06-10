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Кейн - о тренере сборной Англии: Мне нравится его энергия, его видение футбола

Англия

Харри высказался о работе с Томасом Тухелем

Кейн - о тренере сборной Англии: Мне нравится его энергия, его видение футбола

Фото - Bundesliga

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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился своими впечатлениями от сотрудничества с главным тренером национальной команды Томасом Тухелем.

"Мне нравится его энергия, его видение футбола, его тактический подход. У нас хорошие отношения. Хотя мы не выиграли титул как команда в "Баварии", мы очень хорошо ладили, и то же самое можно сказать о сейчас в национальной сборной. Он много требует от своих игроков; он хочет сделать Англию чемпионом мира, и мы хотим быть чемпионами мира — это будет увлекательное путешествие", — сказал футболист.

Напомним, что сегодня, 10 июня, сборная Англии играет против Сенегала в рамках товарищеского матча. Поединок начался в 21:45 по Киеву.

Читайте такжеАнглия – Сенегал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
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Англия Томас Тухель Харри Кейн
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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