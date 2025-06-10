Here we go. Ливерпуль договорился с Байером о трансфере их звезды за 150 миллионов евро

"Ливерпуль" достиг устной договоренности с "Байером" о трансфере талантливого полузащитника Флориана Виртца.

По информации Фабрицио Романо, общая сумма сделки, включая бонусы, составляет 150 миллионов евро.

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22-летний немец перейдет в стан "красных", поскольку личные условия с игроком были согласованы еще две недели назад. Виртц готовится пройти медицинское обследование и подписать контракт с английским грандом.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Флориан Виртц отличился 16 голами и 15 ассистами в 45 матчах за "Байер" во всех турнирах.