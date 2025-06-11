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Томас Тухель высказался после первого поражения во главе сборной Англии

Англия

Нет причин для паники

Томас Тухель высказался после первого поражения во главе сборной Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился своими мыслями на послематчевой пресс-конференции, объяснив, что пошло не так в игре против Сенегала (1:3).

"Мы застряли в контроле мяча, мало двигались, не были достаточно смелыми, чтобы отдать передачу между линиями, не были достаточно свободными, чтобы спокойно принимать мяч под давлением. Весь контроль мяча в основном был на нашей половине поля. У нас было два отличных момента, чтобы сделать счет 2:0, и мы их не реализовали.

Это наша ответственность – мы проиграли из-за двух голов, которые пропустили очень легко. Это тяжелый урок. Мы ненавидим проигрывать, но должны видеть игроков в таких условиях. Им нужно действовать умнее.

Мы проиграли товарищеский матч – нет причин для паники. Мы провели три официальных матча, девять очков и ни одного пропущенного мяча. Теперь мы знаем больше, мы стали умнее. Я первый, кто ненавидит поражения больше всего, но Чемпионат мира не начинается уже на следующей неделе", – сказал Тухель.

Добавим, что свой следующий матч Англия проведет в сентябре против Андорры в рамках квалификации к ЧМ-2026.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Алексей Полищук
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