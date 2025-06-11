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Харри Кейн: Мы не собираемся паниковать, но понимаем, что должны играть лучше

Англия

Комментарий после поражения

Харри Кейн: Мы не собираемся паниковать, но понимаем, что должны играть лучше

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан сборной Англии Харри Кейн вывел свою команду вперед уже на 7-й минуте матча против Сенегала, однако финальный свисток главного судьи зафиксировал победу африканской сборной (3:1). Сразу после матча Кейн пообщался с медиа.

"Опять же, это было не слишком хорошо. Были отдельные моменты, но мы еще не совсем слажены – ни с мячом, ни без него. Мы не находим правильные передачи, правильный темп, проигрываем единоборства. Нас наказали – соперник был очень качественный. Было слишком много вещей, которые нам не удались сегодня.

Мы не собираемся паниковать, но понимаем, что должны играть лучше. Некоторые идеи для игроков новые, к тому же у нас появились новые футболисты в составе. Это смесь факторов, но никаких оправданий. Мы должны быстро все наладить – следующая встреча будет через несколько месяцев. Чемпионат мира приближается очень стремительно, поэтому каждый сбор сейчас чрезвычайно важен", – сказал Кейн.

Добавим, что свой следующий матч Англия проведет в сентябре против Андорры в рамках квалификации к ЧМ-2026.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Алексей Полищук
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