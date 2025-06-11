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Манчестер Сити официально объявил о подписании звезды Милана
Четвертый трансфер "горожан" этим летом
Фото - Manchester City FC
После трансферов Райана Аит-Нури, Маркуса Беттинелли и Райана Шерки "Манчестер Сити" официально объявил о подписании звезды "Милана". Восьмикратные чемпионы АПЛ продолжают серьезную перестройку своей команды.
На сайте «горожан» сообщается, что Тиджани Рейндерс присоединился к их клубу, подписав пятилетний контракт до конца июня 2030 года. Сумма трансфера нидерландского полузащитника не разглашается, но по информации от СМИ, "россонери" получат за своего футболиста 70 миллионов евро с учетом бонусов.
Также отмечается, что 26-летний голландец сможет принять участие в клубном чемпионате мира, который состоится в этом году в США в период с 14-го июня по 13-е июля.
Tijjani Reijnders completes his move to Manchester City! ???? pic.twitter.com/SiMzx1hgmW— Manchester City (@ManCity) June 11, 2025
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В сезоне 2024/25 Тиджани Рейндерс забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 54 матчах за "Милан" во всех турнирах.
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