  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал может подписать звезду другого лондонского клуба

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал может подписать звезду другого лондонского клуба

Англия

Хотят усилить защиту

Арсенал может подписать звезду другого лондонского клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Джеймс МакНиколас, главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет подписать нового центрального защитника, который бы дополнил основную пару – Габриэля Магальяеша и Уильяма Салиба. "Арсенал" серьезно пытался подписать Дина Хейсена из "Борнмута", но испанский защитник в конце концов выбрал "Реал".

Если "Арсенал" таки выйдет на рынок защитников, одним из приоритетных вариантов является Марк Гехи. У 24-летнего футболиста остался всего год до завершения контракта с "Кристал Пэлас", что потенциально делает его трансфер финансово доступным.

Читайте такжеКлючевой защитник Милана может продолжить карьеру в АПЛ

В то же время возникает вопрос, будет ли игрок сборной Англии заинтересован в переходе в клуб, где ему придется конкурировать за место в основе с Габриэлем и Салиба – особенно в год, когда состоится Чемпионат мира.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Гехи провел 44 матча за "Кристал Пэлас" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Барселона продолжает интересоваться звездным нападающим Ливерпуля
yellow-arrow
Интер заинтересован в трансфере талантливого игрока Брайтона
yellow-arrow
Манчестер Сити официально объявил о подписании звезды Милана
Арсенал (Лондон) Микель Артета Кристал Пэлас (Лондон) Марк Гехи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости