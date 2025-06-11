Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал может подписать звезду другого лондонского клуба
Хотят усилить защиту
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Джеймс МакНиколас, главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет подписать нового центрального защитника, который бы дополнил основную пару – Габриэля Магальяеша и Уильяма Салиба. "Арсенал" серьезно пытался подписать Дина Хейсена из "Борнмута", но испанский защитник в конце концов выбрал "Реал".
Если "Арсенал" таки выйдет на рынок защитников, одним из приоритетных вариантов является Марк Гехи. У 24-летнего футболиста остался всего год до завершения контракта с "Кристал Пэлас", что потенциально делает его трансфер финансово доступным.
В то же время возникает вопрос, будет ли игрок сборной Англии заинтересован в переходе в клуб, где ему придется конкурировать за место в основе с Габриэлем и Салиба – особенно в год, когда состоится Чемпионат мира.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Гехи провел 44 матча за "Кристал Пэлас" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Победа сборной Украины, обновленные цены на игроков УПЛ, трансферы Беллингема и Шерки, новый тренер Александрии. Главные новости за 10 июня
- ТМ. Украина – Новая Зеландия 2:1. Обзор матча
- Canadian Shield. Новая Зеландия - Украина 1:2. Резерв выглядел лучше основы
- Спиваковский – о деле Мудрика: Юристы работают над версией, которая будет правдоподобной
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле