Звездный новичок Манчестер Сити высказался о своем переходе

Летний новичок "Манчестер Сити" Тиджани Рейндерс высказался о своем решении присоединиться к клубу.

"Я в восторге от того, что подписал контракт с "Манчестер Сити". Все знают, что АПЛ — это лучшая лига мира, поэтому я с нетерпением жду свой первый матч здесь. Я мечтал об этом, ведь в чемпионате Англии играло много футболистов из Нидерландов, которые были одними из лучших. "Сити" — один из величайших клубов мира с лучшим тренером и игроками мирового уровня. Я надеюсь, что под руководством Пепа Гвардиолы я выйду на новый уровень и помогу команде".