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Звездный новичок Манчестер Сити высказался о своем переходе

Англия

Его мечта осуществилась

Звездный новичок Манчестер Сити высказался о своем переходе

Фото - Manchester City FC

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Летний новичок "Манчестер Сити" Тиджани Рейндерс высказался о своем решении присоединиться к клубу.

"Я в восторге от того, что подписал контракт с "Манчестер Сити". Все знают, что АПЛ — это лучшая лига мира, поэтому я с нетерпением жду свой первый матч здесь. Я мечтал об этом, ведь в чемпионате Англии играло много футболистов из Нидерландов, которые были одними из лучших. "Сити" — один из величайших клубов мира с лучшим тренером и игроками мирового уровня. Я надеюсь, что под руководством Пепа Гвардиолы я выйду на новый уровень и помогу команде".

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Отметим, что 26-летний голландец присоединился к "Манчестер Сити" из "Милана" за 70 миллионов евро с учетом бонусов, а контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

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Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
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