Манчестер Юнайтед интересуется одним из лучших вратарей французского чемпионата

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, игрок "Ниццы" Марцин Булка находится в списке потенциальных целей "Манчестер Юнайтед" на позицию вратаря. Английский клуб все еще определяется, стоит ли подписывать нового основного вратаря.

Андре Онана не получал уведомления о том, что он больше не входит в планы клуба, но ситуация остается открытой. В списке потенциальных кандидатов "Юнайтед" также присутствует Эмилиано Мартинес из "Астон Виллы".

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Булка, выступающий за сборную Польши, вероятно, покинет "Ниццу" в это трансферное окно, ведь он входит в финальный год контракта, а переговоры о продлении соглашения не дали результата. Такая ситуация вызвала интерес к вратарю со стороны клубов по всей Европе.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Булка сыграл в 40 матчах за "Ниццу" во всех турнирах, пропустив 55 голов и 8 раз сохранив свои ворота "сухими".