Клуб Миколенко заинтересован в подписании Грилиша

"Эвертон" проявляет серьезный интерес к подписанию левого вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша. Об этом сообщает издание Football Insider.

29-летний футболист стремится получить постоянную игровую практику, которая необходима ему для того, чтобы попасть в заявку сборной Англии на Чемпионат мира 2026 года.

Главным конкурентом "Эвертона" в борьбе за Грилиша является "Ньюкасл". Оба клуба заинтересованы в аренде звездного вингера на следующий сезон.