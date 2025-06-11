Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Миколенко заинтересован в подписании Грилиша
Футболист стремится получить постоянную игровую практику
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон" проявляет серьезный интерес к подписанию левого вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша. Об этом сообщает издание Football Insider.
29-летний футболист стремится получить постоянную игровую практику, которая необходима ему для того, чтобы попасть в заявку сборной Англии на Чемпионат мира 2026 года.
Главным конкурентом "Эвертона" в борьбе за Грилиша является "Ньюкасл". Оба клуба заинтересованы в аренде звездного вингера на следующий сезон.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Металлист 1925 выбрал фаворита на пост главного тренера - Источник
- Без шапкозакидательства. Не следует ждать от Украины невероятных результатов на молодежном Евро
- Рух объявил о назначении главного тренера
- Спиваковский – о деле Мудрика: Юристы работают над версией, которая будет правдоподобной
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000