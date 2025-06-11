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Клуб Миколенко заинтересован в подписании Грилиша

Англия

Футболист стремится получить постоянную игровую практику

Клуб Миколенко заинтересован в подписании Грилиша

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" проявляет серьезный интерес к подписанию левого вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша. Об этом сообщает издание Football Insider.

29-летний футболист стремится получить постоянную игровую практику, которая необходима ему для того, чтобы попасть в заявку сборной Англии на Чемпионат мира 2026 года.

Главным конкурентом "Эвертона" в борьбе за Грилиша является "Ньюкасл". Оба клуба заинтересованы в аренде звездного вингера на следующий сезон.

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Эвертон (Ливерпуль) Ньюкасл Джек Грилиш
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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