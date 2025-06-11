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Двое звездных нападающих Челси не сыграют на КЧМ-2025. Известна причина

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Футболисты не попадут в заявку на турнир

Двое звездных нападающих Челси не сыграют на КЧМ-2025. Известна причина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Двое звездных нападающих лондонского "Челси" не сыграют в этом году на клубном чемпионате мира, который состоится в Соединенных Штатах Америки в период с 14-го июня по 13-е июля.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Жоау Феликс и Рахим Стерлинг не будут частью команды Энцо Марески на клубном мундиале, потому что руководство "синих" работает над их продажей.

Также сообщается, что 14-й номер, под которым Жоау Феликс играл за "Челси" в первой половине сезона 2024/25, отдали новичку Дарио Эссугу, поэтому это означает, что на 25-летнего португальца больше не рассчитывают на "Стэмфорд Бридж".

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Прошлый сезон Рахим Стерлинг провел в аренде за "Арсенал", но недавно стало известно, что "канониры" не собираются подписывать 30-летнего англичанина на постоянной основе, поэтому он возвращается в "Челси". Жоау Феликс находится в похожей ситуации, потому что после аренды в "Милане" он вернется обратно в Лондон.

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Клубный ЧМ Рахим Стерлинг Челси (Лондон) Клубный чемпионат мира Жоау Феликс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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