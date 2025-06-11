Тухель рассказал, хотел бы ли он остаться во главе сборной Англии до Евро-2028

Наставник сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос журналистов о том, останется ли он главным тренером команды до Евро-2028.

"Я всегда буду испытывать соблазн остаться, потому что я люблю эту команду и эту возможность, для меня большая честь быть тренером сборной Англии. Я могу сказать вам это даже после вчерашнего разочарования.

Если вы спросите меня сегодня, то да. Мне это нравится, я чувствую поддержку, доверие и уважение людей в Футбольной ассоциации Англии. Я хотел новых вызовов и новой среды.

Мне нравится возможность быть ближе к Премьер-лиге, а также обновлять свои знания и получать информацию от разных людей о том, как строить команды и ритм.

Иметь возможность выбирать состав без трансферного периода. Для меня это вызов, ясно, что это большой вызов, но мне это нравится", - сказал специалист.