  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тухель рассказал, хотел бы ли он остаться во главе сборной Англии до Евро-2028

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель рассказал, хотел бы ли он остаться во главе сборной Англии до Евро-2028

Англия

Специалист поделился своими мыслями

Тухель рассказал, хотел бы ли он остаться во главе сборной Англии до Евро-2028

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос журналистов о том, останется ли он главным тренером команды до Евро-2028.

"Я всегда буду испытывать соблазн остаться, потому что я люблю эту команду и эту возможность, для меня большая честь быть тренером сборной Англии. Я могу сказать вам это даже после вчерашнего разочарования.

Если вы спросите меня сегодня, то да. Мне это нравится, я чувствую поддержку, доверие и уважение людей в Футбольной ассоциации Англии. Я хотел новых вызовов и новой среды.

Мне нравится возможность быть ближе к Премьер-лиге, а также обновлять свои знания и получать информацию от разных людей о том, как строить команды и ритм.

Иметь возможность выбирать состав без трансферного периода. Для меня это вызов, ясно, что это большой вызов, но мне это нравится", - сказал специалист.

Читайте такжеТомас Тухель высказался после первого поражения во главе сборной Англии
По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити приближается к подписанию молодого таланта, за которым следил Арсенал
yellow-arrow
Клуб Миколенко заинтересован в подписании Грилиша
yellow-arrow
Двое звездных нападающих Челси не сыграют на КЧМ-2025. Известна причина
Англия Томас Тухель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости