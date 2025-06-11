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Манчестер Сити приближается к подписанию молодого таланта, за которым следил Арсенал

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Неожиданно перехватили цель

Манчестер Сити приближается к подписанию молодого таланта, за которым следил Арсенал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" приближается к подписанию молодого таланта, за которым следил "Арсенал".

Согласно эксклюзивной информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна из издания The Athletic, сейчас главным фаворитом в борьбе за переход Сверре Нюпана из "Русенборга" считается "Манчестер Сити".

Сообщается, что норвежский клуб получит за трансфер 18-летнего футболиста рекордную сумму, и он останется на следующий сезон в команде на правах аренды. Его хотели подписать несколько клубов: "Арсенал", "Астон Вилла" и "Жирона".

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Сверре Нюпан уже провел 70 матчей за основную команду "Русенборга", в которых ему удалось забить 14 голов и отдать 11 ассистов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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