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Манчестер Сити приближается к подписанию молодого таланта, за которым следил Арсенал
Неожиданно перехватили цель
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" приближается к подписанию молодого таланта, за которым следил "Арсенал".
Согласно эксклюзивной информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна из издания The Athletic, сейчас главным фаворитом в борьбе за переход Сверре Нюпана из "Русенборга" считается "Манчестер Сити".
Сообщается, что норвежский клуб получит за трансфер 18-летнего футболиста рекордную сумму, и он останется на следующий сезон в команде на правах аренды. Его хотели подписать несколько клубов: "Арсенал", "Астон Вилла" и "Жирона".
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Сверре Нюпан уже провел 70 матчей за основную команду "Русенборга", в которых ему удалось забить 14 голов и отдать 11 ассистов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
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