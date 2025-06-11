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Тренер сборной Англии: Ливерпуль и Арсенал будут иметь преимущество в АПЛ в следующем сезоне
Специалист высказался о следующем сезоне в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказал свое мнение о предстоящем сезоне в английской Премьер-лиге.
"Расписание станет очень напряженным. Я думаю, что такие команды, как "Ливерпуль" и "Арсенал", будут иметь огромное преимущество в борьбе за титул Премьер-лиги в следующем сезоне, потому что игроки могут сейчас отдохнуть.
Мы надеемся, что в конце европейских соревнований, таких как Лига чемпионов, у нас будет больше английских игроков. В этом сезоне их было недостаточно", - сказал специалист.
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