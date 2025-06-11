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Именитый наставник украинского легионера из клуба АПЛ получил орден Британской империи

Англия

За заслуги перед футболом

Именитый наставник украинского легионера из клуба АПЛ получил орден Британской империи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес получил орден Британской империи (OBE) за заслуги перед футболом.

За свою тренерскую карьеру 62-летний шотландский специалист возглавлял "Престон", "Эвертон", "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм", "Сандерленд" и "Реал Сосьедад". В роли менеджера он провел 716 матчей в АПЛ, а по этому показателю он уступает лишь Арсену Венгеру (828) и сэру Алексу Фергюсону (810).

"Для меня большая честь получить Орден Британской империи. Это особый день для меня и моей семьи. Мой отец ранее получил эту награду, а теперь ее получил я, так что этим можно гордиться", — сказал Мойес.

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Также отметим, что вместе с "Вест Хэмом" в сезоне 2022/23 он выиграл трофей Лиги конференций — первый за почти 60 лет еврокубок в истории "молотобойцев".

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Дэвид Мойес Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
Everton FC
Опубликовал: Андрей Журба
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