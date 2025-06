Именитый наставник украинского легионера из клуба АПЛ получил орден Британской империи

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес получил орден Британской империи (OBE) за заслуги перед футболом.

За свою тренерскую карьеру 62-летний шотландский специалист возглавлял "Престон", "Эвертон", "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм", "Сандерленд" и "Реал Сосьедад". В роли менеджера он провел 716 матчей в АПЛ, а по этому показателю он уступает лишь Арсену Венгеру (828) и сэру Алексу Фергюсону (810).

Congratulations to David Moyes, who today received his OBE for services to football. ????