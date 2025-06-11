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Лондонские топ-клубы сойдутся в борьбе за трансфер талантливого защитника Спортинга

Англия

Он считается одним из самых талантливых африканских футболистов

Лондонские топ-клубы сойдутся в борьбе за трансфер талантливого защитника Спортинга

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонские топ-клубы сойдутся в борьбе за трансфер талантливого защитника лиссабонского "Спортинга".

По информации от источников издания CaughtOffside, этим летом к Усману Диоманде серьезный интерес проявляет "Арсенал" и "Челси", пытаясь подписать 21-летнего ивуарийца уже в ближайшее время. Также конкуренцию им готов составить "Кристал Пэлас", обладатель Кубка Англии в прошлом сезоне, которй будет играть в Лиге Европы в сезоне 2025/26.

Отмечается, что "канониры" занимаются поиском перспективного защитника, чтобы добавить глубины состава команды, а "Челси" ищет надежный вариант на долгосрочную перспективу, что является целью их проекта на несколько лет вперед.

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Добавим, что в сезоне 2024/25 Усман Диоманде провел 46 матчей, в которых ему удалось забить два гола и отдать одну результативную передачу. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

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Спортинг (Лиссабон) Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Усман Диоманде
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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