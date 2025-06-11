"Челси" рассказал о будущем арендованного вингера в клубе.

Английский клуб подтвердил, что Джейдон Санчо вернётся в "Манчестер Юнайтед" по окончании аренды.

"Челси" поблагодарил вингера за выступления и голы, забитые за команду.

"За время, проведённое на "Стэмфорд Бридж", вингер забил пять голов, а его последний гол привёл "синих" к победе в финале Лиги конференций УЕФА над "Реал Бетисом" 28 мая.

Все в "Челси" хотели бы поблагодарить Джадона за его усилия, и мы желаем ему всяческих успехов в будущем", - написали в клубе.