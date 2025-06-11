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С Мудриком? Челси показал заявку на Клубный Чемпионат Мира
Мареска берёт с собой 28 футболистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" показал заявку на Клубный Чемпионат Мира.
Тренер Энцо Мареска взял на турнир 28 футболистов. Михаила Мудрика среди них нет.
Заявка "Челси":
- Вратари: Санчес, Йоргенсен, Пендерс, Слонина
- Защитники: Кукурелья, Адирабьо, Бадиашили, Коллвилл, Сарр, Чалоба, Джеймс, Густо, Ансельмино, Ачемпонг
- Полузащита: Фернандес, Эссюго, Сантос, Дьюсбери-Холл, Кайседо, Лавия
- Нападение: Нето, Делап, Палмер, Мадуэке, Джексон, Нкунку, Джордж, Гийу
The Blues heading Stateside! ???????? pic.twitter.com/RQWQSkdWmj— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 11, 2025
Лондонский клуб сыграет в группе с "Фламенго", "Эсперансом" и "Лос-Анджелесом".
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"Челси" свой первый матч сыграет против "Лос-Анджелеса" 16 июня.
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Источник:Chelsea FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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