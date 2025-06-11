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С Мудриком? Челси показал заявку на Клубный Чемпионат Мира

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Мареска берёт с собой 28 футболистов

С Мудриком? Челси показал заявку на Клубный Чемпионат Мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" показал заявку на Клубный Чемпионат Мира.

Тренер Энцо Мареска взял на турнир 28 футболистов. Михаила Мудрика среди них нет.

Заявка "Челси":

  • Вратари: Санчес, Йоргенсен, Пендерс, Слонина
  • Защитники: Кукурелья, Адирабьо, Бадиашили, Коллвилл, Сарр, Чалоба, Джеймс, Густо, Ансельмино, Ачемпонг
  • Полузащита: Фернандес, Эссюго, Сантос, Дьюсбери-Холл, Кайседо, Лавия
  • Нападение: Нето, Делап, Палмер, Мадуэке, Джексон, Нкунку, Джордж, Гийу

Лондонский клуб сыграет в группе с "Фламенго", "Эсперансом" и "Лос-Анджелесом".

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"Челси" свой первый матч сыграет против "Лос-Анджелеса" 16 июня.

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Челси (Лондон) Клубный чемпионат мира
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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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