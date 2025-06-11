  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Четыре новичка Манчестер Сити выбрали себе номера для Клубного чемпионата мира

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Четыре новичка Манчестер Сити выбрали себе номера для Клубного чемпионата мира

Англия

Номера игроков являются предварительными для участия в Клубном чемпионате мира

Четыре новичка Манчестер Сити выбрали себе номера для Клубного чемпионата мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Четыре новых игрока "Манчестер Сити" уже выбрали себе игровые номера на предстоящий Клубный чемпионат мира ФИФА.

  • Райан Шерки – номер 29, который не использовался с 2016 года, когда карьеру завершил Ричард Райт. Многие болельщики "Сити" также помнят под этим номером Шона Райта-Филлипса, который блестяще играл во время своего первого пребывания в клубе.
  • Тиджани Рейндерс – номер 4, который является особенным для фанатов, поскольку его носил многолетний капитан клуба Винсент Компани в течение девяти из одиннадцати сезонов в Манчестере.
  • Райан Айт-Нури – номер 21. Футболист, подписавший контракт с "Сити", стал первым игроком, получившим этот номер после того, как Серхио Гомес покинул клуб в прошлом году. Однако, несомненно, этот номер наиболее тесно ассоциируется с легендой клуба Давидом Сильвой, который носил его на протяжении всех 10 сезонов на "Этихаде".
  • Маркус Беттинелли – номер 13, который ранее носили Зак Стеффен, Вилли Кабальеро и Александар Коларов.

Обратите внимание, что эти номера игроков являются предварительными для участия в Клубном чемпионате мира. Окончательные – на сезон 2025/26 будут утверждены после закрытия летнего трансферного окна, которое состоится 1 сентября 2025 года.

Читайте такжеЧелси рассказал о будущем арендованного вингера в клубе

По теме
yellow-arrow
В том числе Наполи и Боруссия. Ряд европейских клубов следят за Ярмолюком
yellow-arrow
С Мудриком? Челси показал заявку на Клубный Чемпионат Мира
yellow-arrow
Тренер сборной Англии: Ливерпуль и Арсенал будут иметь преимущество в АПЛ в следующем сезоне
Маркус Беттинелли Манчестер Сити Райан Шерки Тейани Рейндерс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ман Сіті
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости