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Четыре новичка Манчестер Сити выбрали себе номера для Клубного чемпионата мира
Номера игроков являются предварительными для участия в Клубном чемпионате мира
Getty Images / Global Images Ukraine
Четыре новых игрока "Манчестер Сити" уже выбрали себе игровые номера на предстоящий Клубный чемпионат мира ФИФА.
- Райан Шерки – номер 29, который не использовался с 2016 года, когда карьеру завершил Ричард Райт. Многие болельщики "Сити" также помнят под этим номером Шона Райта-Филлипса, который блестяще играл во время своего первого пребывания в клубе.
- Тиджани Рейндерс – номер 4, который является особенным для фанатов, поскольку его носил многолетний капитан клуба Винсент Компани в течение девяти из одиннадцати сезонов в Манчестере.
- Райан Айт-Нури – номер 21. Футболист, подписавший контракт с "Сити", стал первым игроком, получившим этот номер после того, как Серхио Гомес покинул клуб в прошлом году. Однако, несомненно, этот номер наиболее тесно ассоциируется с легендой клуба Давидом Сильвой, который носил его на протяжении всех 10 сезонов на "Этихаде".
- Маркус Беттинелли – номер 13, который ранее носили Зак Стеффен, Вилли Кабальеро и Александар Коларов.
Обратите внимание, что эти номера игроков являются предварительными для участия в Клубном чемпионате мира. Окончательные – на сезон 2025/26 будут утверждены после закрытия летнего трансферного окна, которое состоится 1 сентября 2025 года.
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Источник:Ман Сіті
Опубликовал: Екатерина Власова
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