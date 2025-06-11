Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Арсенала о главном тренере: У Микеля есть чему поучиться
Оценил наставника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Арсенала" высказался о главном тренере клубе Микеле Артете.
Итан Нванери, который заменил Букайо Сака во время травмы, рассказал о характеристиках испанского специалиста.
"У Микеля есть чему поучиться. Если бы вы с ним познакомились, то увидели бы, какой он энергичный, — говорит Нванери. — Он так хорошо владеет словом и знает, что говорит.
На личном уровне он тоже мне очень помог. Он определённо поднял мой уровень. Он очень внимателен к языку тела и к тому, как он себя преподносит. Он передаёт это мне.
Раньше, может быть, он обращал внимание только на то, как я хожу, немного сутулюсь или сижу, но теперь он замечает всё. Это помогло мне сосредоточиться, и это очень мне помогло", - заявил футболист.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В сезоне 2024/25 Нванери отыграл 37 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.
Популярное сейчас
- Без шапкозакидательства. Не следует ждать от Украины невероятных результатов на молодежном Евро
- Металлист 1925 выбрал фаворита на пост главного тренера - Источник
- Канада не сумела обыграть Кот-д'Ивуар после победы над Украиной. Итоговая таблица Canadian Schield
- Спиваковский – о деле Мудрика: Юристы работают над версией, которая будет правдоподобной
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле