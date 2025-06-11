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Вингер Арсенала о главном тренере: У Микеля есть чему поучиться

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Оценил наставника

Вингер Арсенала о главном тренере: У Микеля есть чему поучиться

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Арсенала" высказался о главном тренере клубе Микеле Артете.

Итан Нванери, который заменил Букайо Сака во время травмы, рассказал о характеристиках испанского специалиста.

"У Микеля есть чему поучиться. Если бы вы с ним познакомились, то увидели бы, какой он энергичный, — говорит Нванери. — Он так хорошо владеет словом и знает, что говорит.

На личном уровне он тоже мне очень помог. Он определённо поднял мой уровень. Он очень внимателен к языку тела и к тому, как он себя преподносит. Он передаёт это мне.

Раньше, может быть, он обращал внимание только на то, как я хожу, немного сутулюсь или сижу, но теперь он замечает всё. Это помогло мне сосредоточиться, и это очень мне помогло", - заявил футболист.

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В сезоне 2024/25 Нванери отыграл 37 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.

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Источник:
The Times
Опубликовал: Владислав Прийменко
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