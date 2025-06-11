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Вратарь Челси попросил исключить его из заявки на клубный ЧМ. Известна причина
Интересный ход
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Челси" попросил исключить его из заявки на клубный ЧМ.
Джордж Петрович этим летом хочет решить вопрос со своим будущим. После игры в аренде за "Страсбур" он хочет быть "номером 1". Но лондонский клуб этого предложить ему не может.
"Страсбур" заинтересован в трансфере футболиста на постоянной основе и у вратаря есть ещё варианты из АПЛ. "Челси" решил, что Петровичу лучше решить вопрос с будущим, нежели ехать в США. Если вратарь не найдёт клуб, в котором будет "номером 1", то он присоединится к "Челси" на предсезонных сборах в июле.
Сообщается, что лондонский клуб взял бы с собой игрока на клубный чемпионат мира, даже если бы подписали Меньяна из "Милана", но Петрович отказался.
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Напомним, что "Челси" сыграет свой первый матч на клубном ЧМ против "Лос-Анджелеса" 16 июня.
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