Вратарь Челси попросил исключить его из заявки на клубный ЧМ. Известна причина

Вратарь "Челси" попросил исключить его из заявки на клубный ЧМ.

Джордж Петрович этим летом хочет решить вопрос со своим будущим. После игры в аренде за "Страсбур" он хочет быть "номером 1". Но лондонский клуб этого предложить ему не может.

"Страсбур" заинтересован в трансфере футболиста на постоянной основе и у вратаря есть ещё варианты из АПЛ. "Челси" решил, что Петровичу лучше решить вопрос с будущим, нежели ехать в США. Если вратарь не найдёт клуб, в котором будет "номером 1", то он присоединится к "Челси" на предсезонных сборах в июле.

Сообщается, что лондонский клуб взял бы с собой игрока на клубный чемпионат мира, даже если бы подписали Меньяна из "Милана", но Петрович отказался.

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Напомним, что "Челси" сыграет свой первый матч на клубном ЧМ против "Лос-Анджелеса" 16 июня.