  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Новичок Манчестер Сити высказался о легенде клуба

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Манчестер Сити высказался о легенде клуба

Англия

Всегда восхищался

Новичок Манчестер Сити высказался о легенде клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" официально объявил о подписании полузащитника "Милана" Тиджани Рейндерса. Нидерландец стал четвертым новичком английского клуба этим летом после Райана Айт-Нури, Маркуса Беттинелли и звезды "Лиона" Райана Шерки.

Читайте такжеЗвездный новичок Манчестер Сити высказался о своем переходе

В интервью для France Football, которое было записано еще до его перехода в "Сити", полузащитник вспомнил Кевина Де Брюйне как одного из своих футбольных кумиров.

"Моя любимая позиция? Конечно, восьмой номер. Меня очень вдохновлял Андрес Иньеста – я много смотрел его матчей в детстве. Позже меня начал восхищать Кевин Де Брюйне, особенно его способность постоянно оглядываться вокруг в поисках вариантов, которые не видит никто другой.

Это стало неотъемлемой частью моей игры. Для меня нормально на протяжении всего матча следить за тем, что происходит вокруг, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время и создать момент. И хотя это требует работы, в этом также есть инстинкт", – сказал Рейндерс.

Рейндерс был заявлен за "Сити" вовремя, чтобы он мог принять участие в Клубном Чемпионате мира. Свой первый матч команда проведет 18 июня против марокканского "Видада".

Читайте такжеКевин Де Брюйне близок к переходу в итальянский гранд - Романо
По теме
yellow-arrow
Испанский клуб хочет подписать действующего чемпиона АПЛ
yellow-arrow
Процент от перепродажи Забарного для Динамо – основное препятствие для быстрой сделки с ПСЖ, – инсайд
yellow-arrow
Сабо: У Мудрика, кроме скорости, ничего нет. В Челси он так и не спрогрессировал
Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Тейани Рейндерс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
France Football
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости