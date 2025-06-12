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Новичок Манчестер Сити высказался о легенде клуба
Всегда восхищался
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" официально объявил о подписании полузащитника "Милана" Тиджани Рейндерса. Нидерландец стал четвертым новичком английского клуба этим летом после Райана Айт-Нури, Маркуса Беттинелли и звезды "Лиона" Райана Шерки.
В интервью для France Football, которое было записано еще до его перехода в "Сити", полузащитник вспомнил Кевина Де Брюйне как одного из своих футбольных кумиров.
"Моя любимая позиция? Конечно, восьмой номер. Меня очень вдохновлял Андрес Иньеста – я много смотрел его матчей в детстве. Позже меня начал восхищать Кевин Де Брюйне, особенно его способность постоянно оглядываться вокруг в поисках вариантов, которые не видит никто другой.
Это стало неотъемлемой частью моей игры. Для меня нормально на протяжении всего матча следить за тем, что происходит вокруг, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время и создать момент. И хотя это требует работы, в этом также есть инстинкт", – сказал Рейндерс.
Рейндерс был заявлен за "Сити" вовремя, чтобы он мог принять участие в Клубном Чемпионате мира. Свой первый матч команда проведет 18 июня против марокканского "Видада".
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