Манчестер Юнайтед презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

В четверг, 12-го июня, "Манчестер Юнайтед" официально презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон.

Классический дизайн красной футболки "дьяволов" вдохновлен стадионом "Олд Траффорд", домашней ареной команды с 1910 года. На рукавах расположены уникальные графические принты с черными вставками и белыми узорами.

При создании формы от Adidas, технического спонсора "МЮ", использовалась технология AEROREADY.

Стоимость новой футболки варьируется от 85 до 130 фунтов стерлингов. Форма уже поступила в глобальную продажу.

