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Манчестер Юнайтед презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон
Трибьют "Олд Траффорду"
Фото - Manchester United FC
В четверг, 12-го июня, "Манчестер Юнайтед" официально презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон.
Классический дизайн красной футболки "дьяволов" вдохновлен стадионом "Олд Траффорд", домашней ареной команды с 1910 года. На рукавах расположены уникальные графические принты с черными вставками и белыми узорами.
При создании формы от Adidas, технического спонсора "МЮ", использовалась технология AEROREADY.
Стоимость новой футболки варьируется от 85 до 130 фунтов стерлингов. Форма уже поступила в глобальную продажу.
Paying tribute to the Theatre of Dreams ????????️— Manchester United (@ManUtd) June 12, 2025
Our @adidasFootball 2025/26 home kit is here.#MUFC
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Напомним, что в сезоне 2024/25 "Манчестер Юнайтед" финишировал в АПЛ на 15-м месте с 42 очками и стал финалистом Лиги Европы, уступив в финале "Тоттенхэму".
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