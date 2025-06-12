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Манчестер Юнайтед презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

Англия

Трибьют "Олд Траффорду"

Манчестер Юнайтед презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

Фото - Manchester United FC

Новина українською

В четверг, 12-го июня, "Манчестер Юнайтед" официально презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон.

Классический дизайн красной футболки "дьяволов" вдохновлен стадионом "Олд Траффорд", домашней ареной команды с 1910 года. На рукавах расположены уникальные графические принты с черными вставками и белыми узорами.

При создании формы от Adidas, технического спонсора "МЮ", использовалась технология AEROREADY.

Стоимость новой футболки варьируется от 85 до 130 фунтов стерлингов. Форма уже поступила в глобальную продажу.

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Напомним, что в сезоне 2024/25 "Манчестер Юнайтед" финишировал в АПЛ на 15-м месте с 42 очками и стал финалистом Лиги Европы, уступив в финале "Тоттенхэму".

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Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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