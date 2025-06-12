Тухель о защитнике сборной Англии: Мы все знаем, что он может дать команде

Тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о защитнике национальной команды.

По словам немецкого наставника, Трент Александер-Арнольд по-прежнему входит в его планы по сборной. Тухель пожелал футболисту найти своё место и быть готовым к вызову в сентябре.

"Как и любому другому игроку, ему нужно играть, получать минуты на поле и быть конкурентоспособным на самом высоком уровне. Это так просто.

В последние недели у Трента было много событий. Даже сейчас, когда он сменил город, окружение, страну, клуб. Давайте посмотрим.

Я желаю ему всего наилучшего, и он был в лагере, как и любой другой игрок, — будь там, будь конкурентоспособен, найди своё место, удерживай его и будь готов к вызову в сентябре.

Трент — это Трент. Он особенный игрок, и нет смысла сосредотачиваться на той части его игры, которая не является его сильной стороной. Мы все знаем, что он может дать команде. Если он будет играть на своём высшем уровне, он всегда будет претендовать на место", - сказал Тухель.