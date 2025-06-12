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Защитник Борнмута отреагировал на вероятный уход своего партнёра по позиции

Англия

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Защитник Борнмута отреагировал на вероятный уход своего партнёра по позиции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Борнмута" отреагировал на вероятный уход своего партнёра по позиции.

Джастин Клюйверт считает, что Милош Керкез близок к переходу в "Ливерпуль" и надеется, что трансфер состоится.

"Он, вероятно, поедет туда. Я надеюсь, что так и будет. Он ещё не попрощался, но я надеюсь, что он сделает это там", - сказал Клюйверт.

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Напомним, что по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Ливерпуль" близок к подписанию защитника сборной Венгрии. Переговоры с "Борнмутом" длятся несколько недель.

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Источник:
Voetbal Primeur
Опубликовал: Владислав Прийменко
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