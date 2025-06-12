Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Борнмута отреагировал на вероятный уход своего партнёра по позиции
Поддержал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Борнмута" отреагировал на вероятный уход своего партнёра по позиции.
Джастин Клюйверт считает, что Милош Керкез близок к переходу в "Ливерпуль" и надеется, что трансфер состоится.
"Он, вероятно, поедет туда. Я надеюсь, что так и будет. Он ещё не попрощался, но я надеюсь, что он сделает это там", - сказал Клюйверт.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Ливерпуль" близок к подписанию защитника сборной Венгрии. Переговоры с "Борнмутом" длятся несколько недель.
Популярное сейчас
- Процент от перепродажи Забарного для Динамо – основное препятствие для быстрой сделки с ПСЖ, – инсайд
- Претенденты есть. Кривбасс выставил ценник на лучшего бомбардира
- Турки выставили Шахтеру ценник на голкипера сборной
- Три клуба АПЛ заинтересованы в Цыганкове
- Невеста Роналду закрыла своё реалити-шоу, которое принесло ей более 20 миллионов фунтов
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ