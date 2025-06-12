Защитник "Борнмута" отреагировал на вероятный уход своего партнёра по позиции.

Джастин Клюйверт считает, что Милош Керкез близок к переходу в "Ливерпуль" и надеется, что трансфер состоится.

"Он, вероятно, поедет туда. Я надеюсь, что так и будет. Он ещё не попрощался, но я надеюсь, что он сделает это там", - сказал Клюйверт.

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Напомним, что по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Ливерпуль" близок к подписанию защитника сборной Венгрии. Переговоры с "Борнмутом" длятся несколько недель.